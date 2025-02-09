"Сербская Ванга" сделала пять важных пророчеств для России и мира в 2025 году

"Сербская Ванга" сделала пять важных пророчеств для России и мира в 2025 году
Фото: соцсети
Хорошее ожидает только Российское государство

Верица Обренович, провидица, которая получила кличку "Сербская Ванга", сделала пять роковых предсказаний на 2025 год. Они коснуться как России, так и всего мира, поскольку сулят важные геополитические изменения.

1. Россия присоединит Прибалтику. Страна сможет занять ведущую позицию в мировом пространстве, после чего Латвия, Литва и Эстония пересмотрят свое отношение и примут решение присоединиться к стране. Вместе с Индией и Китаем они создадут мощный союз.

2. Часть Европы будет уничтожена. Это случится в результате различных стихийных бедствий. Особенно катастрофы затронут Данию, Норвегию и Финляндию.

3. Другая часть Европы погрузится в хаос. В странах будут наблюдаться постоянные общественные беспорядки, а Италия и Испания будут находиться на пороге распада. 

4. Появится новый смертельный вирус. Пандемия окажется более опасной, чем ковид. Болезнь будет поражать кровеносную систему и приводить к тяжелым последствиям.

5. Климатические катастрофы будут происходить по всей Земле. В США ожидаются разрушительные землетрясения, а в некоторых странах проснутся вулканы, чье извержение спровоцирует серьезное изменение климата.

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