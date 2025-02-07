Эксперты объяснили резкий разворот Азербайджана от России

Интересы России под угрозой: почему в Баку резко отвернулись от Москвы
Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: President.az / wikimedia.org
Республика попала под пагубное влияние третьего государства

Решение Азербайджана прекратить деятельность "Русского дома" и недавние выпады республики в сторону России по делу о крушении самолета AZAL производят впечатление, что в Баку решили резко отвернуться от Москвы. Вместе с этим страна не так давно пожертвовала Украине денег в качестве гуманитарной помощи, чего не делала с середины 2023 года. При этом не все эксперты сходятся во мнении, что дело исключительно в подпорченных взаимоотношениях между двумя государствами – существует вероятность, что к этому причастна третья сторона.

По словам аналитиков, все решения Азербайджана могут быть продиктованы давлением Турции, которая хочет усилить свое влияние в регионе. После вердикта о деятельности "Русского дома" и USAID в республике продолжили работать турецкие НКО и другие околоправительственные организации.

Не исключено, что своими решениями в Баку попросту "расчищают поляну" для Анкары.

"С учетом наращивания Турцией усилий по реализации стратегии "Великого Турана" (по сути экстремистской для России) на территории тюркоязычных стран постсоветского пространства, в перспективе ожидаема утрата остатков российского влияния в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане, что уже видно по отдельным антироссийским проявлениям в ряде этих стран", – говорят эксперты.

И если Россия не сможет верно среагировать на происходящее, то в ближайшее время она получит новых "озлобленных союзников".

Источник: Главный Региональный
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