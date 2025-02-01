Рецепт быстрого торта из трех ингредиентов: все дома будут в восторге

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Приготовить вкусный торт можно даже без сложных рецептов и большого количества продуктов. Например, предлагаемый вкусный и сытный десерт состоит всего из трех ингредиентов, а на его приготовление уйдет минимум времени. Отличный вариант, если хочется порадовать семью сладким, но нет желания долго стоять у плиты.
– печенье – 300 г;
– сгущенка – 1 банка;
– сливочное масло – 100 г.
Печеньки нужно измельчить в крошку. Это можно сделать с помощью блендера или просто раздавить руками. В глубокой миске смешать крошку со сгущенкой и размягченным сливочным маслом. Масса должна стать однородной, без сухих кусочков.
Затем нужно сформировать тортик: делаем это, выкладывая смесь прямо в форму и хорошо утрамбовывая. Осталось отправить угощение в холод минимум на пару часиков, чтобы лакомство застыло и приобрело плотную консистенцию.
Перед подачей можно украсить тертым шоколадом, орехами или свежими ягодами. Такой торт получается нежным и сладким, а готовится буквально за несколько минут.
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