Погребняк заявила, что муж должен платить жене около 250 тысяч рублей в месяц

Звезда считает, что в браке должны присутствовать коммерческие элементы

Звезда социальных сетей и светская львица Мария Погребняк высказалась на тему, которая вызвала бурную реакцию. На просторах интернет-пространства она заявила, что женщины, полностью занятые семьей и бытом, должны получать за это реальные деньги от своих мужей.

Девушка напомнила, что домашний труд и воспитание детей – это колоссальная нагрузка, которая никак не должна восприниматься как "ничего неделание".

Мария отметила, что искренне восхищается теми, кто посвящает себя дому. Она считает несправедливым, когда мужчины обесценивают старания жен и упрекают их в безделье, не замечая, сколько дел успевается за день – стирка, уборка, готовка, уход за детьми.

Погребняк уверена: если посчитать расходы на няню и домработницу, сумма выходит немаленькая. По ее подсчетам, мужчина должен отдавать своей супруге около 250 тысяч рублей в месяц – ведь она одновременно заменяет нескольких "сотрудников".

В то же время блогер призналась, что сама бы не смогла быть только хозяйкой и мамой – ей ближе активная жизнь вне дома. Но те, кто выбрал этот путь, должны чувствовать уважение и поддержку, в том числе – в финансовом выражении.

К слову, недавно модель влезла в громкий скандал вокруг певца Чумакова.