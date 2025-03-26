Все не так радужно, как казалось именитым беглецам

Сбежавший из нашей страны шоумен Юрий Дудь* вновь в негативном ключе высказался о государстве, где ему довелось пожить – и на этот раз досталось уже не России, а Германии. Недавно он посетовал на то, что жизнь в Европе оказалась далеко не такой радужной, как ему, видимо, мечталось.

По его словам, он постоянно слышит от русскоязычных эмигрантов, что Германия изменилась не в лучшую сторону. Эти люди, как утверждает беглец, жалуются на сложности с адаптацией и говорят, что эта страна не самое подходящее место для переезда. Тем, кто там не родился и не провел детство, по его словам, приходится особенно тяжело.

Собеседник беглого блогера, еще один эмигрант Вадим Ключник, тоже не стал скрывать, что им с женой было непросто. Он пожаловался на слишком высокие расходы и на то, что реальность не оправдала ожиданий.

Дудь* весьма неожиданно заговорил о трудностях жизни на чужбине. Но, похоже, ни разочарование, ни тоска по удобствам не мешают ему продолжать высказываться против страны, из которой он когда-то сбежал.

К слову, ранее в беседе с беглым телеведущим легенда "Что? Где? Когда?" одобрил нападение на детские площадки в России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации