Аскеров** одобрил нападение боевиков на детские площадки в России

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Бывший игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров** вызвал волну возмущения своим заявлением о событиях в Белгороде. В свежем интервью он цинично высказался о ракетных ударах по мирному городу и подчеркнул, что не испытывает ни капли сочувствия к пострадавшим.
Во время разговора ведущий Юрий Дудь* уточнил, осознает ли его собеседник, что речь также может идти о детской площадке, разрушенной в результате удара. Однако даже этот факт не заставил беглого эрудита проявить хоть каплю эмпатии. Он прямо заявил, что его отношение к произошедшему остается неизменным, и повторил свою позицию: ноль сочувствия.
Эти слова вызвали резонанс. Пользователи соцсетей в шоке от такой холодности и безразличия к трагедии, унесшей жизни мирных граждан.
Ранее бывший знаток прокомментировал свое причисление к террористическими элементам, назвав это решение странным. Он утверждал, что не понимает, почему оказался в этом перечне. Однако после подобных кровожадных заявлений вопросов к беглецу у общественности стало еще больше.
Напомним, также известного эрудита внесли в список иноагентов.
*внесен в список иностранных агентов
**внесен в список иностранных агентов; внесен в список террористов и экстремистов
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