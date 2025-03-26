Аффлек назвал причиной разрыва с Лопес разные взгляды

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Бен Аффлек впервые решил высказаться по поводу расставания с Дженнифер Лопес, подчеркнув, что вопреки слухам, между ними не было скандалов и бурных ссор. Он опроверг версии о том, что причиной разрыва стали разногласия по поводу популярности или отношения к публичности.
Любимец публики напомнил, что их роман со жгучей красоткой снова начался в 2021 году – спустя почти два десятилетия после первой попытки построить отношения. Тогда поклонники пары искренне верили, что в этот раз все сложится, однако уже через два года стало известно, что певица подала документы на развод.
Долгое время мужчина предпочитал не поднимать эту тему в интервью, но недавно все же прокомментировал ситуацию. Он отметил, что многие пытаются найти в их расставании скрытую драму, но на деле все оказалось гораздо проще.
По словам актера, у них с экс-возлюбленной просто не совпали взгляды на жизнь. Артист добавил, что по темпераменту он более сдержан и в повседневной жизни, и в отношениях. А вот Джей Ло – нет. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее Лопес оценила общение бывшего мужа с его экс-женой.
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