Лопес не стала возвращать Аффлеку обручальное кольцо за 400 миллионов рублей

Лопес отказалась возвращать Аффлеку обручальное кольцо за 400 миллионов рублей
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Кадр: YouTube.com
Развод знаменитостей продолжают обсуждать

Журналисты узнали, что произошло с обручальным кольцом Дженнифер Лопес, стоимость которого оценивается почти в 400 миллионов рублей. После расторжения брака с коллегой по голливудскому актерскому цеху Беном Аффлеком знаменитость решила оставить этот роскошный презент себе.

По информации инсайдера, кольцо остается у звезды, так как считается подарком, который она не обязана возвращать. Источник также отметил, что щедрый артист не возражает против такого решения. По словам собеседника, для звезд этот вопрос никогда не становился поводом для споров, и бывший муж спокойно принял, что кольцо останется у его экс-благоверной.

Многие преданные фанаты пары считают, что такой жест говорит о взаимном уважении бывших возлюбленных, несмотря на расставание.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник

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