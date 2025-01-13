За Беном Аффлеком пришли сотрудники ФБР

Сотрудники проводят расследование из-за пожаров в Калифорнии

В дом недавно разведенного Бена Аффлека в Лос-Анджелесе наведались сотрудники ФБР и департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail.

Мужчин в форме видели ожидающими у ворот знаменитого актера в течение нескольких минут, агенты воспользовались средством для связи рядом с домом, но им так и не открыли. Зачем они приходили – неизвестно. Не исключено, что визит может быть связан с расследованием причин возникновения крупного природного пожара в Лос-Анджелесе.

Дом Аффлека стоимостью 20,5 млн долларов находится на границе района Пасифик-Палисейдс, который был выжжен почти до тла. По последним данным, там погибло 24 человека.

На прошлой неделе особняк актера едва не сгорел во время пожала в Калифорнии. Журналисты сняли потрясенного артиста, который переживал, что лишится жилья. Он эвакуировался и отправился к бывшей жене Дженнифер Гарнер, чтобы помочь ей и детям добраться до безопасного места.