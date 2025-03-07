"Меня предали": Лопес оценила общение Аффлека с бывшей женой

По слухам, артист хочет снова завоевать сердце матери своих детей

На фоне слухов, что Бен Аффлек намерен вернуть расположение экс-жены Дженнифер Гарнер, его недавняя бывшая Дженнифер Лопес пришла в ярость. Артистка заявила своим друзьям, что опубликованные снимки, на которых актер мило обнимает и флиртует с матерью его детей, лишь подтверждают ее опасения.

Сейчас певица сомневается, что во время их романа Аффлек не мечтал снова оказаться рядом со своей бывшей супругой. Она не уверена, что их отношения являются лишь дружескими. В недавней беседе с друзьями Лопес заявила им: "Меня предали". Это чувство у нее появилось, поскольку во время союза с актером "Сорвиголовы" она постоянно его поддерживала и пережила тяжелый год.

"То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усугубило ее опасения по поводу его отношений с ней, когда они были женаты", – говорит источник.

Знакомые Гарнер говорят, что актриса тоже переживает по поводу ухаживаний Аффлека. Она помнит, что их брак расспался из-за его измены с няней общих детей и сейчас она боится снова в него влюбиться, поскольку боится оказаться преданной дважды.