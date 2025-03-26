Кай Метов вывел в свет дочь из Германии

Девушка скрывает родство со звездным артистом

На концерте в Кремле 60-летняя легенда девяностых Кай Метов устроил настоящий фурор – он представил публике дочь Кристину, живущую в Германии. Девушка, как выяснилось, не любит афишировать, кто ее отец, и вообще старается держаться в тени.

Она призналась, что считает себя стеснительной и редко говорит о родстве с артистом, несмотря на теплые отношения с ним. Девушка прилетела в Москву вместе со своей дочерью – внучкой певца – специально ради того, чтобы побывать на выступлении именитого родителя.

Сам Метов признался, что для него это многое значит. Он поблагодарил родственниц за приезд и сказал, что гордится своей семьей. Артист также честно рассказал, что всегда хотел быть мягким и внимательным отцом, потому что сам вырос в строгости. Детям он не читал нотаций, а рассказывал сказки перед сном.

Кристина подчеркнула, что в сложных ситуациях всегда обращается к отцу за советом, и доверяет его мнению. А сам певец намекнул, что не прочь вновь стать отцом. Тем более, что любимая женщина рядом с ним уже есть – она помогает ему в делах и поддерживает на сцене. Фотографии родственников публикуют журналисты.

К слову, ранее в семье Плющенко и Рудковской произошел скандал – его устроил их любимый сын Гном Гномыч.