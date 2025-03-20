Астахов спас свою дочь от анорексии

Актер рассказал о тяжелом личном опыте

Популярный российский артист Сергей Астахов поделился непростым опытом борьбы его дочери Марии с анорексией. Звездная наследница впервые откровенно рассказала о том, как столкнулась с этим недугом. Все началось в 17 лет, когда она решила похудеть и ограничила питание одной лишь гречкой. Со временем страх перед другой едой стал только нарастать, а вес достиг критической отметки в 43 килограмма.

Звездный родитель не сразу понял, насколько серьезна ситуация. Он видел, что дочь резко теряет вес, но не знал, как правильно ей помочь. Осознание пришло, когда изменения стали слишком очевидными. Любимец публики принял решение обратиться к специалистам и потратил на лечение наследницы около 700 тысяч рублей.

Мария провела в клинике месяц, где ей помогли восстановить здоровье. Хотя процесс реабилитации еще не завершен, девушка начала возвращаться к нормальному питанию и постепенно набирает вес.