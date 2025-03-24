Уехавшая в Европу Боня рассказала об отношении к русским и украинцам на Западе

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Теледива Виктория Боня, давно живущая на европейских землях, поделилась наблюдениями о том, как в Европе относятся к россиянам и украинцам.
По ее словам, несмотря на сложную международную обстановку, ей ни разу не приходилось сталкиваться с негативном из-за того, что она русская. Звезда уверяет, что за все время пребывания за рубежом не почувствовала ни одного косого взгляда и никогда не становилась объектом презрения.
При этом девушка отметила, что ее украинские подруги жалуются и говорят об обратном – по их словам, в некоторых странах ЕС отношение к выходцам с Украины бывает предвзятым и натянутым. Звезда уточнила, что таких историй слышала немало.
Напомним, теледива уже более десяти лет живет в Монако. В эту страну она перебралась после знакомства с миллиардером Алексом Смерфитом в 2010 году. Через пару лет у пары родилась дочка, но спустя время отношения закончились – в 2017 году стало известно об их расставании.
К слову, ранее Боня удивила публику смелой фотографией.
Киевский режим переходит все границы