Уехавшая в Европу Боня рассказала об отношении к русским и украинцам на Западе

Уехавшая в Европу Боня рассказала об отношении к русским и украинцам на Западе
Виктория Боня. Фото: соцсети
Звезда поделилась своими наблюдениями

Теледива Виктория Боня, давно живущая на европейских землях, поделилась наблюдениями о том, как в Европе относятся к россиянам и украинцам.

По ее словам, несмотря на сложную международную обстановку, ей ни разу не приходилось сталкиваться с негативном из-за того, что она русская. Звезда уверяет, что за все время пребывания за рубежом не почувствовала ни одного косого взгляда и никогда не становилась объектом презрения.

При этом девушка отметила, что ее украинские подруги жалуются и говорят об обратном – по их словам, в некоторых странах ЕС отношение к выходцам с Украины бывает предвзятым и натянутым. Звезда уточнила, что таких историй слышала немало.

Напомним, теледива уже более десяти лет живет в Монако. В эту страну она перебралась после знакомства с миллиардером Алексом Смерфитом в 2010 году. Через пару лет у пары родилась дочка, но спустя время отношения закончились – в 2017 году стало известно об их расставании.

К слову, ранее Боня удивила публику смелой фотографией.

Источник: YouTube-канал "Света вокруг света" ✓ Надежный источник
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