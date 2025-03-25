Внебрачный сын Ширвиндта прервал молчание после раскрытой тайны

После смерти артиста друзья рассказали, что него два наследника

Легендарный актер Александр Ширвиндт имеет внебрачного сына. Тайну, которой больше 50 лет, раскрыл его друг Юрий Назаров. В недавнем интервью он признался, что известный политолог и журналист Федор Лукьянов, который ранее вел сессию "Валдай" с Владимиром Путиным, является наследником артиста.

По словам Назарова, Федор – плод любви Ширвиндта и актрисы Марины Лукьяновой, с которой у него завязался роман в театре. Об этом знали многие из "Ленкома". В результате тайных встреч у возлюбленных и появился сын в 1967 году.

На тот момент Михаилу, старшему сыну Ширвиндта, было восемь лет. Официальная супруга актера узнала об измене, но настолько сильно любила мужа, что простила его. Поэтому на похоронах Лукьянов стоял рядом со сводным братом и его матерью, они общались друг с другом.

Сам Федор после раскрытой личной тайны прервал молчание и прокомментировал заявление Назарова. Он отметил, что считает его отличным актером, пусть лично с ним не знаком.

"А свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться", – лаконично ответил политолог.

Ранее стало известно, почему на могиле чистокровного еврея Ширвиндта поставили православный крест.