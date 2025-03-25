Изувеченная в Дубае модель может попасть в тюрьму после лечения

Девушке грозит уголовный срок

История изувеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук с каждым днем выглядит все более загадочной. Девушку удалось найти живой на обочине с переломанными руками, ногами и позвоночником, но без каких-либо травм головы. Официальная версия произошедшего – она упала с высоты на стройке, а неофициальная – приняла участие в вечеринке с шейхами, на которой издеваются над участницами.

Родители модели стараются ничего не комментировать по поводу случившегося, указывая, что об этом их попросило следствие. Некоторые полагают, что на них также могут оказывать давление, ведь подруга пострадавшей, которая до этого высказывалась по поводу случившегося, намекая на расправу, замолчала. Также не исключено, что мать Марии опасается, что после лечения ее дочь может попасть в тюрьму.

Как известно, проституция в ОАЭ является уголовным преступлением. Вероятно, адвокаты и полиция не хотят давать ход расследованию по согласию всех сторон: так вероятные обидчики модели смогут избежать наказания, как и сама Ковальчук.

"Учитывая эту ситуацию, я рассчитываю все-таки на некое снисхождение, и, скорее всего, ее просто депортируют и запретят въезд в Эмираты", – говорит адвокат Вадим Багатурия.

Сейчас родные просят не собирать деньги на лечение Марии. Известно, что она находится в коме. Стоимость терапии для нее уже превысила 10 млн рублей.