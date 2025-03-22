Клава Кока раскритиковала поведение обеспеченных людей в VIP-зале аэропорта

Девушка решила поделиться своими эмоциями

Популярная российская исполнительница Клава Кока поделилась с подписчиками своими впечатлениями от пребывания в VIP-зале аэропорта. Артистка подняла тему отношения к обслуживающему персоналу, рассказав, что нередко становится свидетелем неприятных сцен.

По словам девушки, чаще всего в этих залах можно увидеть мужчин в возрасте 45–50 лет в пиджаках, которые ведут себя высокомерно. Она отметила, что такие посетители разговаривают с официантами и сотрудниками грубо, без уважения, будто те обязаны им прислуживать.

Певица призналась, что наблюдает подобное поведение постоянно – особенно в местах, где собираются обеспеченные и "влиятельные" люди. Это вызывает у нее отвращение.

Девушка напомнила, что даже простое приветствие или дружелюбная интонация могут сделать чей-то день лучше. Она призвала относиться ко всем, независимо от должности или положения, с уважением и по-человечески.