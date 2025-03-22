Клава Кока раскритиковала поведение обеспеченных людей в VIP-зале аэропорта

Клаву Коку поразили манеры богатых незнакомцев в VIP-зале аэропорта
Клава Кока. Фото: соцсети
Девушка решила поделиться своими эмоциями

Популярная российская исполнительница Клава Кока поделилась с подписчиками своими впечатлениями от пребывания в VIP-зале аэропорта. Артистка подняла тему отношения к обслуживающему персоналу, рассказав, что нередко становится свидетелем неприятных сцен.

По словам девушки, чаще всего в этих залах можно увидеть мужчин в возрасте 45–50 лет в пиджаках, которые ведут себя высокомерно. Она отметила, что такие посетители разговаривают с официантами и сотрудниками грубо, без уважения, будто те обязаны им прислуживать.

Певица призналась, что наблюдает подобное поведение постоянно – особенно в местах, где собираются обеспеченные и "влиятельные" люди. Это вызывает у нее отвращение.

Девушка напомнила, что даже простое приветствие или дружелюбная интонация могут сделать чей-то день лучше. Она призвала относиться ко всем, независимо от должности или положения, с уважением и по-человечески.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

ВСУ пошли в атаку на Россию после разговора Зеленского с Трампом

Киев наращивает агрессию

"Объявил войну": во Франции пришли в бешенство из-за слов Мерца о России

Немецкий политик позволил себе лишнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей