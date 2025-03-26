"У них разница всего 5 лет": Буланова об отношениях детей со своим молодым мужем

Март - насыщенный для Тани Булановой событиями месяц. Ей самой исполнилось 56 лет и она дала большой сольный концерт в Кремле, старший сын отметил 32-летие, младшему стукнуло 18.

"Самой не верится, что и мне столько лет, и дети у меня уже взрослые, – улыбается Татьяна. – Я сама себя лет на 27 ощущаю".

Рассказала певица и о воспитании детей: "Со старшим у нас очень часто проходят беседы в спорах, потому что оба родились под знаком Рыб и у обоих упрямый характер. Но, как известно, в спорах рождается истина. И случается, хотя и очень редко, что после них сын говорит: "Да, мам, наверное, ты была права". Что же касается младшего сына, то он занимается музыкой, пишет тексты к песням – мне нравится, поскольку это звучит свежо, не занудно. Хотя это музыка не моего поколения".

С третьим мужем певицы – бизнесменом Валерием Рудневым – ее дети от прежних браков (32-летний Александр Тагрин и 18-летний Никита Радимов – Прим. ред.) отлично ладят. "С моим старшим сыном у моего мужа разница всего в пять лет, – пояснила звезда в эфире программы "Посиделки на Дорожном радио". – Они сразу нашли общий язык. Валера что-то им подсказывает, помогает, в чем может. И я рада, что они – друзья".