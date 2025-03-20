"У меня было две "химии": 78-летняя Клара Новикова рассказала о борьбе с раком

Надежда Бабкина на сцене своего театра "Русская песня" отметила 75-летие. Среди многочисленных звезд, поздравлявших казачку Надю, была и Клара Новикова. Оказалось, что их связывает больше, чем просто женская дружба.

"Это случилось лет под 30 назад, – рассказала "Утро.ру" Клара Новикова. – Я попала в ситуацию – не дай Господь! Я лежала с онкологией в больнице Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена – Прим. ред.) и врачи не давали никаких гарантий. Никаких!"

Клара Новикова признается, что "ситуация была сложная" и ей "просто не хотелось жить".

"У меня в это время дочь (Мария, родилась 1977 году – Прим. ред.) оканчивала школу и у нее были государственные экзамены, – продолжает артистка. – А я лежала – у меня было две "химии", и многое надо было пройти".

И тут очень помогли подруги – певица Надежда Бабина и режиссер Любовь Гречишникова. "Они вытащили из загорода, где он в ту пору летом отдыхал, хирурга-гения, который меня посмотрел и сказал: "Завтра на стол!" – призналась Новикова. – Девчонки меня не просто спасли, а окрылили и заставили поверить, что жизнь продолжается. Я помню, как они пришли ко мне в палату с борщом, с ложками расписными, мисками, надели мне салфетку и заставили есть. Они хохмили, шутили, дурака валяли – и ко мне вернулась жажди жить".

Рассказала Новикова и про возвращение к работе после тяжелой болезни. "Я помню, как за кулисами администратор мне сказал: "Неужели ты в таком состоянии пойдешь на сцену?!, – говорит Клара Борисовна. – Я, конечно, выглядела не очень хорошо, поскольку прошла большой путь лечения и реабилитации. Но Надя и Светочка Моргунова (диктор ЦТ – Прим. ред.) подошли к этому администратору и сказали ему: "Мы сейчас тебе яйца оторвем!" Я вышла тогда на сцену к микрофону – и выхожу до сих пор!"