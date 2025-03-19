"Я оглох": 43-летний Дима Билан пострадал во время съемок клипа

В Москве состоялась презентация клипа Димы Билана на песню "Горький дождь", написанную на стихи Михаила Гуцериева и музыку Александра Ревтова. Певец рассказал, чем заплатил за это творение.

Дима Билан просит помнить, что "звезды" – это тоже живые люди. У них бывают проблемы, они тоже болеет. "На сцене артист – всегда бодрый, веселый, пассионарный, активный. При этом за кулисами он совершенно другой – рефлексирующий, страдающий, ломающий руки, болеющий ангиной", – пояснил музыкант.

И тут же сообщил, что пострадал, работая над "Горьким дождем".

"Я оглох, снимая этот клип, – заявил музыкант. – Потому что почти сутки провел под дождем. Вода затекла в уши, и поэтому по сей день процентов на 90 я не слышу высокие ноты. Врачи, правда, говорят, что это – возраст (смеется)".

Как пояснил ЛОР-врач, звук улавливается с помощью барабанной перепонки, молоточка и мелких косточек в полости среднего уха. Барабанная перепонка передает звуковые волны в улитку, а от нее по слуховым нервам звуковые вибрации переходят в головной мозг.

Снижение слуха и приглушение звуков может возникнуть, когда жидкость проникает в слуховой проход и оседает у барабанной перепонки под действием силы тяжести. В случае попадания воды никакого специального лечения обычно не требуется – через какое-то время проблема сама исчезает.