Дима Билан пострадал из-за странного подарка фаната: "Что-то вселилось"

Артист не любит вспоминать неприятный инцидент

Дима Билан рассказал о причинах, по которым уже долгое время отказывается принимать подарки от своих поклонников. Артист отметил, что пирожные, торты и прочие угощения, приготовленные или купленные фанатами, он не берет из-за неприятного и даже жутковатого опыта, который ему сложно забыть.

Певец вспомнил, что однажды после того, как он попробовал печенье, подаренное поклонниками, его самочувствие резко ухудшилось. По словам артиста, этот неприятный случай отдавал чем-то мистическим. Он не мог объяснить, что именно происходило с его организмом, но ощущения были пугающими.

Билан рассказал, что в тот день у него было ощущение, будто в него "что-то вселилось". Это совпало с напряженным съемочным процессом, из-за чего ситуация стала еще тяжелее. Исполнитель отметил, что ему пришлось звонить друзьям за поддержкой, а его водитель и вовсе отправился за святой водой. В гримерке Билан с помощью воды пытался избавиться от неприятного состояния, умываясь через дверную ручку, как того требуют приметы.

Певец признался, что этот случай оставил глубокий след в его памяти. С тех пор он старается избегать подобных ситуаций и не рискует своим здоровьем, отказываясь от любых съедобных подарков от фанатов.

К слову, ранее появились любопытные данные о тайной женитьбе Билана.