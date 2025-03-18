"Мужа редко вижу": Буланова рассказала о браке с бизнесменом

Артистка предпочитает жить подальше от возлюбленного

Певица Татьяна Буланова призналась, что сейчас очень много времени уделяет работе. Ее гастрольный график расписан на несколько дней вперед, а свободные дни она тратит, чтобы привести себя в порядок. Из-за этого с мужем Валерием Рудневым она встречается нечасто.

"Возможно, в этом секрет нашего крепкого брака – я мужа редко вижу, поэтому все у нас замечательно. Я работаю без продыху", – призналась она в беседе с женским журналом "Клео.ру".

По ее словам, бизнесмен понимал, что женится на артистке, которой приходится много выступать по стране. Буланова отметила, что до конца марта ее дома не будет – она вернется на один день, поменяет вещи в чемодане и снова отправится в поездку до середины апреля. Свои выходные она посвятит не супругу, а тому, чтобы посетить врача и сходить к косметологу.

Ранее Буланова рассказывала, что редко видится с мужем, поскольку она предпочитает жить в Москве, а он в Санкт-Петербурге. Валерий очень хотел, чтобы она наконец переехала к нему, однако пока певица сопротивляется.