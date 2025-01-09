Буланова рассказала, почему не живет с молодым мужем

Влюбленных разделяет пропасть в 19 лет

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова в недавней беседе с журналистами честно поделилась деталями брака с молодым избранником Валерием Рудневым. Оказалось, супруги не живут вместе: звезда большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, а предприниматель проживает в Москве.

По словам артистки, благоверный жаждет, чтобы она поскорее переехала к нему, но знаменитость пока не готова на такой шаг из-за своей работы. Она объяснила, что часто гастролирует и активно выступает, что делает переезд в российскую столицу неудобным.

Знаменитость призналась, что видится с любимым мужчиной не так часто. Романтические встречи случаются, когда она приезжает в столицу на съемки или концерты. Кроме того, певица добавила, что сейчас много путешествует по разным городам, так как после 12-летнего перерыва вновь активно занимается гастрольной деятельностью.

Несмотря на расстояние, разделяющее со второй половинкой, любимица публики не жалуется на сложившуюся ситуацию. По ее словам, пара сохраняет хорошие отношения, а разлука не мешает их браку.

К слову, ранее Буланова объявила о пополнении в семье.