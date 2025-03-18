Сергей Зверев может быть похоронен на семейном участке в сибирской деревне

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Сергею Звереву идет 62-й год. Он полон красоты, энергии, драйва. И пока не задумывается, где будет похоронен, когда истечет отмеренный Богом земной срок.
"Когда мои родственники кого-то хоронят, то всегда рядом оставляют место для еще одной будущей могилы, – рассказал стилист. – Каждый старается заранее продумать о том, где будет лежать. Некоторые считают, что ничего такого в этом нет, что это нормально иметь семейный участок".
Сергей Зверев родился в поселке Култук (Слюдянский район, Иркутская область), а детство прошло в казахстанском Усть-Каменогорске. Вероятно, малая родина и станет в будущем место упокоения звезды.
"У нас в деревне есть место, где похоронены все мои родственники, – сообщил Зверев. – Я пока не думал об этом, признаюсь".
Напомним, актер Леонид Куравлев, когда ставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, заранее выбил свое имя. После смерти его самого в 2022-м его детям оставалось только добавить на стоящий на Троекуровском кладбище памятник даты жизни. Актриса Валерия Заклунная за год до собственной смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко. Елена Этуш поставила на могиле мужа их совместное семейное фото – вдова тоже хочет упокоиться на Новодевичьем. Все они заранее выбрали место для своих похорон.
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