Сергей Зверев может быть похоронен на семейном участке в сибирской деревне

Сергей Зверев может быть похоронен на семейном участке в сибирской деревне
Фото: Утро.ру
Рано или поздно умирают все - богатые и бедные, знаменитые и безвестные, гламурные и серые. И важно быть готовым к встрече с вечностью.

Сергею Звереву идет 62-й год. Он полон красоты, энергии, драйва. И пока не задумывается, где будет похоронен, когда истечет отмеренный Богом земной срок. 

"Когда мои родственники кого-то хоронят, то всегда рядом оставляют место для еще одной будущей могилы, – рассказал стилист. – Каждый старается заранее продумать о том, где будет лежать. Некоторые считают, что ничего такого в этом нет, что это нормально иметь семейный участок".

Сергей Зверев родился в поселке Култук (Слюдянский район, Иркутская область), а детство прошло в казахстанском Усть-Каменогорске. Вероятно, малая родина и станет в будущем место упокоения звезды.

"У нас в деревне есть место, где похоронены все мои родственники, – сообщил Зверев. – Я пока не думал об этом, признаюсь".

Фото: Утро.ру

Напомним, актер Леонид Куравлев, когда ставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, заранее выбил свое имя. После смерти его самого в 2022-м его детям оставалось только добавить на стоящий на Троекуровском кладбище памятник даты жизни. Актриса Валерия Заклунная за год до собственной смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко. Елена Этуш поставила на могиле мужа их совместное семейное фото – вдова тоже хочет упокоиться на Новодевичьем. Все они заранее выбрали место для своих похорон. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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