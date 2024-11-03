Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Жильцы дома, где проживает российский стилист Сергей Зверев, выразили недовольство шумом, который, по их словам, создается при ходьбе звезды на каблуках. На двери знаменитости появились послания с просьбой не носить обувь на высоких каблуках в ранние утренние часы. Соседи утверждают, что звуки шагов шоумена мешают им спать и нарушают покой в доме.
Недовольные люди хотят сохранить добрососедские отношения, но шум от каблуков в утреннее время стал для них проблемой. В своих записках они просят стилиста быть более внимательным и учитывать комфорт соседей, особенно в ранние часы.
Сам звездный стилист пока не комментирует сложившуюся ситуацию, предпочитая игнорировать недовольство со стороны проживающих рядом граждан. Стоит отметить, что знаменитые выходы в стильной обуви на каблуках давно стали фирменным элементом образа шоумена.
Страну ждут грандиозные перемены