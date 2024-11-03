Соседи пожаловались на звонкие каблуки Сергея Зверева

"Звезда в шоке" от происходящего

Жильцы дома, где проживает российский стилист Сергей Зверев, выразили недовольство шумом, который, по их словам, создается при ходьбе звезды на каблуках. На двери знаменитости появились послания с просьбой не носить обувь на высоких каблуках в ранние утренние часы. Соседи утверждают, что звуки шагов шоумена мешают им спать и нарушают покой в доме.

Недовольные люди хотят сохранить добрососедские отношения, но шум от каблуков в утреннее время стал для них проблемой. В своих записках они просят стилиста быть более внимательным и учитывать комфорт соседей, особенно в ранние часы.

Сам звездный стилист пока не комментирует сложившуюся ситуацию, предпочитая игнорировать недовольство со стороны проживающих рядом граждан. Стоит отметить, что знаменитые выходы в стильной обуви на каблуках давно стали фирменным элементом образа шоумена.