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"Я недавно была в Болгарии, но никаких особых подарков дочери не привозила, – говорит Лолита. – Ведь единственное, что ее может порадовать, это очередной спортивный костюм, узкие джинсы и кроссовки. Она говорит, что ей удобно именно так".
По словам Лолиты, для наследницы она, в первую очередь, мама, а не известная артистка.
"Ева так трепетно ко мне относится, – признается певица – Когда я уезжала, то дочь мне сказала: "Мамочка, когда я буду спать, мне будет сниться, как мы с тобой гуляем".
При этом перевозить Еву из Болгарии в Россию Милявская не планирует. "Нам психолог категорически запретил трогать ребенка, – пояснила артистка. – В том месте, где Ева с бабушкой живет в Болгарии, очень спокойная обстановка, размеренная жизнь и мало людей вокруг. Переезд для Евы был бы стрессом. Ведь когда я только перевезла их из Киева в Болгарию, дочь очень тяжело отходила от этого. А теперь, находясь с бабушкой в комфортной среде, она быстро развивается. Москва же – это агрессивная среда с большим ритмом жизни, для Евы это пока невозможно".
Лолита не стала скрывать медицинский диагноз живущей в Болгарии дочери – у нее синдром Аспергера. Это расстройство, характеризующееся специфическими трудностями социального взаимодействия, а также ограниченными, стереотипными интересами и занятиями. При этом речь и умственные способности не страдают – среди людей с синдромом нередко встречаются талантливые личности. Можно вспомнить Илона Маска, Билла Гейтса, Энтони Хопкинска, Авраама Линкольна.
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