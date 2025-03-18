"Сама напросилась": 61-летняя Лолита появилась в платье вдовы

"Сама напросилась": 61-летняя Лолита появилась в платье вдовы
Фото: Утро.ру
Становится традицией, что Лолита на правах суперзвезды закрывает показы Игоря Гуляева на Московской неделе моды. Ее идеальная фигура, модельное прошлое и женственные образы самого известного модельера России идеально дополняют друг друга.

Основанный в 2009 году, модный дом IGOR GULYAEV давно стал символом качества и новаторства в мире высокой моды. Для нынешнего показа Игорь Гуляев создал четыре десятка образов сезона осень-зима' 25-26. 

Стильно, порой провокационно, элегантно – Игорь Гуляев ориентировался на образы первой трети XX века, вдохновившись модерном и декадансом. "Это невозможно не любить, – улыбается модельер. – В 20-30-е годы прошлого столетия рождались удивительные образы. И сегодня они постепенно внедряются в хулиганско-оверсайзную историю, чему я бесконечно рад. Наконец-то уйдет тренд на все надутое, безразмерное и появятся красивые девушки". 

Фото: Утро.ру

У каждого гения есть муза. Для модельера Игоря Гуляева это – певица Лолита. Они дружат много лет, Гуляев придумывает для нее концертные и повседневные образы. А артистка всегда его поддерживает. Еще вчера вечером она выступала в Петербурге, а уже в девятом часу утра стояла в бутике Гуляева и примеряла наряд, в котором ей предстояло сегодня выйти на подиум Московской недели моды. 

Фото: Утро.ру

"Я сама напросилась участвовать в показе, правда, хотела выйти в платье невесты (с 2020 года она в разводе – Ред.), но Игорь предложил мне платье вдовы, – улыбается Лолита. – Образ дополнили перьями на голове и украшениями, который Игорь сделал сам – получилось словно бы из немого кино. В последние несколько месяцев мы с Игорем только созванивались, потому что с семи утра и до двух ночи он каждый день был на ногах в пошивочном цеху, готовя эту коллекцию". 

Лолита признается, что нервничала. "Тебе начинает жать обувь, хотя она на два размера больше, у тебя начинает чесаться спина – это все психосоматика, – рассуждает Лолита. – Но все тут же проходит, когда ты выходишь на подиум, как и на сцену. Мне еще очень помогает то, что с 18 до 20 лет я была профессиональной манекенщицей. Хотя с годами становится сложнее ходить по одной линии – ноги путаются (смеется)".

Фото: Утро.ру

И платье, и образ, и выход Лолиты стала эффектной кодой показа. А Игорь Гуляев снова доказал, что он сегодня – главный дизайнер России, который задает тренды и является законодателем моды. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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