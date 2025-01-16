"Оставьте меня в покое": Лолита жестко ответила возмущенным общественникам

Знаменитость пригрозила обидчикам уголовным преследованием

Лолита Милявская последние несколько месяцев сталкивается с возмущением членов "Русской общины". Общественники требут отменить ее концерты в различных городах страны, пишут доносы, угрозы, а также являются на мероприятия, пытаясь их сорвать. В итоге артистка не выдержала постоянных нападок и записала обидчикам обращение в соцсетях.

Певица указала, что, несмотря на возмущение, ее концерты отлично прошли в некоторых городах и вызвали хорошие отзывы со стороны публики. У российских властей к ней претензий тоже нет, поэтому она не понимает, чем вызвано такое отношение общественников к ее персоне.

"Ощущение, что это кто-то проплатил... Вы-то че за одной старушкой бегаете? После всего давайте, чтобы я не переименовала вас в "группу геронтофилов". Это те мужики, которые любят пожилых женщин. Вы же не любите пожилых женщин, а старикам у нас везде дорога. Так что оставьте меня в покое", – сказала она в своих соцсетях.

Лолита заявила, что если общественники не прекратят угрожать ей и ее поклонникам в соцсетях, то придется обратиться в правоохранительные органы и начать разбирательство по уголовному делу.

Напомним, ранее общественники потребовали отменить концерт Милявской из-за ее слов о "москалях".