Украинцы попытались сорвать концерт Нетребко в Венгрии

И получили жесткий отпор со стороны театра и властей

Украинский посол в Венгрии Федор Шандор потребовал, чтобы концерт Анны Нетребко в стране, назначенный на 23 марта, был отменен. Он указывал, что у оперной дивы были близкие отношения с российской властью, поэтому ее нельзя допустить на сцену. Однако венгеры отказались слушать возмущенных дипломатов и не дали им сорвать концерт артистки.

Генеральный директор Венгерской оперы Сильвестр Оковач заявил, что они не занимаются политикой или военной деятельностью. И артисты, которые выступают у них, не являются солдатами или политическими деятелями, чтобы подвергать их подобной цензуре. По его словам, искусство было создано для того, чтобы нести добро в массы. Тем более, Венгрия не должна играть роль судьи в продолжающемся конфликте.

"Что касается Анны Нетребко, то речь идет о величайшей сопрано, которая последние три года гастролировала по всему миру и выступала на сценах Милана, Парижа, Берлина, Мадрида, Вены, а также в Америке", – напомнил он.

Оковач указал, что все билеты на представления Нетребко давно распроданы, несмотря на высочайшую стоимость билетов. Это может говорить только о том, что люди ценят мастерство артистки и очень хотят послушать арии в ее исполнении. Венгерские власти также поддержали такой подход.

Ранее бывший муж Нетребко пристыдил культурных деятелей, которые подвергли отмене русских артистов.