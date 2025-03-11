Андреасяна хотят лишить госфинансирования после слов о Тарковском

Эмоциональное высказывание обернулось плохими последствиями для режиссера

После скандала в киноколледже, где Сарик Андреасян нелестно отозвался о творчестве Андрея Тарковского, режиссера следует лишить государственного финансирования, уверен депутат ГД Дмитрий Гусев. Он обратился с министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть вопрос субсидирования проектов знаменитости, поскольку он публично демонстрирует неуважение к культуре страны.

Законодатель напомнил, что ранее на фильмы Андреасяна выделили 590 млн рублей, значительная часть которых была передана ему на безвоздмезной основе. Гусев возмутился, что во время своей лекции перед студентами режиссер позволил ненормативную лексику и допустил резкость в отношении Тарковского.

"И это культурный деятель? Вместо вдохновения – хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами", – считает он.

По словам депутата, тем, кто ненавидит российскую культуру и классику, нельзя давать деньги на собственные произведения.

Ранее Андреасян признал свою вину и извинился перед студентами за слишком эмоциональное заявление на лекции, однако отметил, что он также ждет покаянной речи со стороны киношколы, где якобы допустили издевательский и оскорбительный тон в его адрес. Слова о Тарковском назад он забирать не намерен.

Друзья знаменитого режиссера считают, что Андреасян позволил себе хамство и преставляет собой "моську, лающую на слона".