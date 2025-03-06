Друг Тарковского ответил Андреасяну после резких слов о режиссере

Друг Тарковского влепил пощечину Андреасяну после слов о режиссере
Сарик Андреасян. Фото: АГН "Москва"
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Друг Тарковского, актер Николай Бурляев, ответил на недавний инцидент с Сариком Андреасяном в московском киноколледже, где тот назвал режиссера "Сталкера" и его работы ужасными. По словам артиста, этот представитель киноиндустрии никогда не дорастет до уровня легендарного российского творца.

Напомним, в своем выпаде в адрес Тарковского Андреасян говорил, что режиссер снимал "маргинальное кино" и "лажу, а также был представителем "деградирующего кинематографа". Его возмутило сравнение его кинофильмов с произведениями Андрея Арсеньевича, поскольку подобные произведения снимают только "нищие, конченные, блюющие кинематографисты".

Бурляев считает, что подобные заявления являются "эпатажным и хамским выпадом" в адрес признанного на всей планете величайшего кинорежиссера.

"Наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот "режиссер" никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа", – влепил ему словестную пощечину артист.

При этом сам Андреасян уверен, что сказал все справедливо. Он считает, что студенты, которые ориентируются на творчество Тарковского, никогда не смогут создать нормальный кинематограф в России. И именно в этих заведениях воспитываются "либералы, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали". Единственное, о чем он жалеет – что был слишком эмоционален и хотел бы лучше управлять своим гневом.

Источник: Daily Storm

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