"Невозможно стоять рядом": Алибасов заявил о проблемах Лозы с гигиеной

"Невозможно стоять рядом": Алибасов заявил о проблемах Лозы с гигиеной
Бари Алибасов. Фото: АГН "Москва"
Продюсер публично оскорбил артиста

Бари Алибасов в новом интервью нелестно высказался в адрес певца Юрия Лозы. По его словам, исполнитель хита "Плот" имеет большие проблемы с личной гигиеной.

Продюсер говорит, что нередко сталкивался с артистом и остался от него под плохим впечатлением.

"Он выходит на сцену вонючий, невозможно стоять рядом. Весь грязный, все эти манжеты, все черное, весь черный. От него несет", – рассказал знаменитость про Лозу.

Алибасов заявил, что на многих мероприятиях композитора отводят в сторону на 6-10 метров от других артистов, поскольку немногие могут справиться с отвращением из-за ужасного запаха. 

Основатель "На-На" уверяет, что неоднократно проводил разговоры с Юрием Лозой по этому поводу, старась убедить его помыться, но все тщетно – певец следовал своим правилам и мылся один раз в три года.

Ранее Лоза нелестно высказался о вокальных дарованиях Клавы Коки.

Источник: Telegram

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