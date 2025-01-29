Лоза оценил вокальные способности Клавы Коки

Музыкан ни за что не стал бы петь вместе с артисткой

В обществе слишком востребована безвкусица, именно поэтому Клава Кока стала настолько популярной, утверждает композитор Юрий Лоза. В действительности, по его словам, ее композиции не имеют ничего общего с настоящим творчеством.

Артист недоволен тем, что его произведения не выдерживают конкуренции с молодыми исполнителями и поэтому их не берут в ротацию на радиостанциях. Продюсеры объясняют ему, что современной аудитории подобное творчество не интересно. Аналогичная ситуация произошла и с телеканалом "МУЗ-ТВ", который не взял в эфир его новый клип.

Из-за этого Лоза пребывает в ярости – он уверен, что сейчас никому не интересно настоящее искусство. И даже если бы ему предложили спеть совместный трек с Кокой, он бы категорически отказался.

"Она же не умеет петь и не вытянет ни одну ноту из моих песен...Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом",

– возмутился музыкант.