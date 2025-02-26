Умерла знаменитая советская актриса Хугаева

До столетнего юбилея оставалось всего три года

Накануне, 25 февраля, завершился земной путь популярной советской актрисы, звезды театральных подмостков и кинематографа Валерии Хугаевой. Печальными новостями поделился парламентарий из Северной Осетии Таймураз Тускаев.

На момент смерти любимице публики было 97 лет. Знаменитость отдала сцене более шести десятилетий. Она была настоящей звездой Русского драмтеатра Вахтангова во Владикавказе.

За свою карьеру талантливая артистка сыграла свыше двух сотен ролей, из которых 30 были главными. Особое признание ей принесла работа в спектакле "Фатима" – за эту роль она была удостоена звания заслуженной артистки Северной Осетии, а затем и Российской Федерации.

Парламентарий отметил, что уход легендарной актрисы стал большой утратой для республики. Вклад ныне покойной звезды в развитие театрального искусства в этом регионе останется в памяти благодарных зрителей. Он подчеркнул, что имя актрисы навсегда стало частью культурного наследия республики.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарной певицы.