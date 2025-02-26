Отец Фриске отреагировал на новое интервью Шепелева

Мужчина назвал бывшего зятя "шакалом"

Владимир Фриске не смог сдержать молчания, когда узнал о новом интервью Дмитрия Шепелева о его дочери. Телеведущий не высказывался на эту тему настолько широко около 10 лет, но в беседе с Надеждой Стрелец решил выдать некоторые подробности его ссоры с родителями артистки.

Отец покойной отметил, что не смог посмотреть все видео целиком, поскольку сейчас находится за границей. Владимир рассказал, что отрывки интервью Шепелева ему присылают отовсюду.

"Если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью – я почитаю и посмотрю", – сказал он.

Ранее в интервью Шепелев заявил, что не дает разрешения Платону видеться с дедушкой и бабушкой, поскольку опасается за жизнь – не только свою, но и ребенка. По его словам, после кончины Фриске его караулили преступники, которые хотели выкрасть мальчика. Одному из его охранников даже сломали руку.

При этом телеведущий не объяснялся по поводу слухов, что именно он был тем человеком, кто продал прессе снимки тяжелобольной Жанны за огромные деньги. Журналисты утверждают, что у них даже есть подтверждение этого факта и подлого отношения Шепелева к возлюбленной.