Подлое отношение Шепелева к Фриске: всплыли новые подробности

Подлое отношение Шепелева к Фриске: всплыли новые подробности
Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети
Знаменитость использовал артистку в корыстных целях

Журналистка Алена Блин в недавнем интервью призналась, что была в шоке, когда узнала постыдную правду о Дмитрии Шепелеве. Она утверждает, что последнего верила в его честность, порядочность и отвергала все обвинения в адрес ведущего по поводу слива информации о болезни Жанны Фриске. Однако после собственного расследования ей пришлось признать – именно возлюбленный певицы виновен в случившемся.

Напомним, ранее члены семьи и друзья Фриске рассказывали, что Шепелев за деньги продавал информацию о местонахождении артистки, а также сливал ее фотографии на инвалидном кресле в прессу за большой гонорар. Сам знаменитость все обвинения отрицал и уверял – он никогда бы не поступил так по отношению к возлюбленной.

Тем не менее, Алена Блин утверждает, что обладает неопровержимыми доказательствами подлого поступка Шепелева, передает женский журнал "Клео.ру".

"Я сама в это не верила до последнего, даже с пеной у рта везде говорила, что это неправда, он не мог и он никогда бы такого не сделал. Но потом мы получили подтверждение, и мне сказали: "Алена, очнись, посмотри"", – призналась журналистка.

Сейчас сын Жанны Фриске не общается со своими дедушкой и бабушкой, поскольку конфликт между родственниками артистки и Дмитрием Шепелевым не утихает. Друзья полагают, что на самом деле ведущий закрутил роман со звездой, чтобы получить популярность, но после известия о болезни понял – ухаживать за фактически инвалидом без глубокой любви к нему не в состоянии и попытался извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации.

Впрочем, в итоге это не принесло Шепелеву значительного успеха. Сейчас он никак не может найти работу, а с последнего места трудоустройства его выгнали из-за скверного характера.

Источник: Telegram
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