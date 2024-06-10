Участница шоу "ВИА Суперстар" рассплакалась из-за оценки Соседова

Члену жюри не понравилось выступление коллектива

Во время недавнего выпуска шоу "ВИА Суперстар" участницы группы "Стрелки" решили исполнить композицию "Медали". Большинство судей остались довольны, но только не музыкальный критик Сергей Соседов, который возмутился творческим номером девушек.

По его словам, исполнять песню можно только сольно. Когда ее поет Ирина Дубцова, то сразу понятно, о чем она и кому обращена. Соседов заявил, что при пении в трио весь смысл, заложенный в произведение, теряется. Поэтому он поставил участницам ноль баллов, указав, что другие выставили и без того слишком высокую оценку.

Певица Мария Кандиано не выдержала, когда услышала слова критика и начала рыдать. Она поспешила поспорить с Соседовым и доказать ему, что композиция была сделана отлично.

"Этот номер, может быть, сложный, но то, что вы его не поняли, не значит, что он непонятен", – заявила она.

Артистка отметила, что аранжировка была подобна песне Адель Skyfall, а бэки сделаны в стиле певицы Бейонсе. Сам номер был о трех женщинах, которые объединены одной общей болью.

Тем не менее, это не убедило Соседова. Он сказал, что дал бы за исполнение один балл, но тогда группа получила бы в сумме семь – а для такого выступления это слишом много.

В итоге в конце шоу "Стрелки" оказались в числе аутсайдеров, но не покинули передачу.

Ранее критик Сергей Соседов негативно высказался о творчестве современных звезд.