На Украине актера Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

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Актер Дмитрий Певцов был приговорен к 10 годам колонии с конфискацией имущества. Такое решение вынес украинский суд, основываясь на материалах разведки Украины.
По сообщению СБУ, Певцов занимался пропагандой военного конфликта в стране, а также призывал к полному захвату Украины.
"Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина", – сказано в публикации.
Ему напомнили слова о том, как он голосовал за присоединение новых регионов в состав России и якобы отрицание военных преступлений российских военных. Поэтому его признали виновным по трем статьям: совершение действий, направленных на насильственное свержение власти, посягательство на территориальну целостность Украины, а также "пропаганда войны".
Ранее на Украине внесли Никиту Джигурду в список лиц, представляющих национальную угрозу для страны. Актер, комментируя новый статус, указал, что это вызывает у него чувство гордости за себя и собственный выбор.
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