На Украине актера Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

Конфискация имущества и 10 лет тюрьмы: озвучен приговор Певцову
Дмитрий Певцов. Фото: АГН "Москва"
Артиста обвинили в призывах к захвату страны

Актер Дмитрий Певцов был приговорен к 10 годам колонии с конфискацией имущества. Такое решение вынес украинский суд, основываясь на материалах разведки Украины.

По сообщению СБУ, Певцов занимался пропагандой военного конфликта в стране, а также призывал к полному захвату Украины. 

"Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина", – сказано в публикации.

Ему напомнили слова о том, как он голосовал за присоединение новых регионов в состав России и якобы отрицание военных преступлений российских военных. Поэтому его признали виновным по трем статьям: совершение действий, направленных на насильственное свержение власти, посягательство на территориальну целостность Украины, а также "пропаганда войны". 

Ранее на Украине внесли Никиту Джигурду в список лиц, представляющих национальную угрозу для страны. Актер, комментируя новый статус, указал, что это вызывает у него чувство гордости за себя и собственный выбор.

Источник: Telegram

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