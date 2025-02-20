На Украине актера Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

Артиста обвинили в призывах к захвату страны

Актер Дмитрий Певцов был приговорен к 10 годам колонии с конфискацией имущества. Такое решение вынес украинский суд, основываясь на материалах разведки Украины.

По сообщению СБУ, Певцов занимался пропагандой военного конфликта в стране, а также призывал к полному захвату Украины.

"Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина", – сказано в публикации.

Ему напомнили слова о том, как он голосовал за присоединение новых регионов в состав России и якобы отрицание военных преступлений российских военных. Поэтому его признали виновным по трем статьям: совершение действий, направленных на насильственное свержение власти, посягательство на территориальну целостность Украины, а также "пропаганда войны".

Ранее на Украине внесли Никиту Джигурду в список лиц, представляющих национальную угрозу для страны. Актер, комментируя новый статус, указал, что это вызывает у него чувство гордости за себя и собственный выбор.