Артист отметил, что сделал свой выбор более 10 лет назад

Никита Джигурда, которого внесли в список лиц, угрожающих безопасности Украины за его концерты в новых регионах в 2023 и 2024 годах, а также помощь российским военным. Артист и по совместительству уроженец Киева ответил на удар со стороны украинских властей.

Знаменитость утверждает, что он родился в советской Украине, а не "в бандеровской окраине". По его словам, свой личный выбор он сделал еще 2 мая 2014 года после случившегося в Доме профсоюзов в Одессе – тогда он открыто заявил о поддержке русского мира и России, за что его исключили из Союза кинематографистов Украины и внесли в список "Миротворца".

С тех пор он семь раз побывал в Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях, местах дислокации российских бойцов – на передовой и в тылу.

"Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацисткому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности российской культуры", – сказал он.

Ранее Джигурда захотел служить в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне конфликта.