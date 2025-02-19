"Все сейчас лечат": Лисовец прервал молчание о раке

"Все сейчас лечат": Лисовец прервал молчание о раке
Влад Лисовец. Фото: соцсети
Знаменитость рассказал о своем настрое на выздоровление

Телеведущий Владислав Лисовец подтвердил, что у него нашли онкологическое заболевание. Однако знаменитость не унывает – он полон решимости победить недуг и возлагает большие надежды на отечественную медицину.

Стилист говорит, что с гордостью и принятием проживает собственную жизнь, которую считает лучшей. Поэтому к различным сюрпризам с ее стороны относится философски. При этом он посоветовал всем не пренебрегать походами к врачу и перепроверять все, чтобы поймать недуг на ранней стадии. 

"Что и говорить, медицина у нас сильная, это знают все! Врачи сделают все возможное, чтобы вы были здоровы, правда, если вы не запустили себя. Мы живем в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, все сейчас лечат!" – уверен он.

Лисовец подчеркнул, что в любой трудной ситуации нужно подключить позитивное мышление и не тратить время на лишние переживания. 

При этом ведущий указал, что всплывшая новость о раке оказалась сильным потрясением для его 80-летней матери. По его мнению, родители не должны плакать из-за детей – разве только от радости.

Ранее источники сообщали, что у Влада Лисовца диагностировали терминальную стадию онкологии, и первый этап лечения не дал хорошего результата.

Источник: Telegram

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