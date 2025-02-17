Терминальная стадия рака: стал известен диагноз ведущего Лисовца

Врачи не дают прогнозов на выздоровление

Известный телеведущий Владислав Лисовец страдает от рака в терминальной стадии. Болезнь у него обнаружили осенью прошлого года, когда знаменитость пришел в клинику с жалобами на здоровье.

По сообщению СМИ, 52-летний стилист уже прошел курс химиотерапии, однако особого результата она не принесла. Врачебный консилиум в ближайшее время разработает дальнейшую тактику его лечения, пока прогнозов на выздоровление Лисовца нет.

Ранее поклонники обращали внимание, что ведущий сильно изменился внешне. Он похудел, стал выглядеть более изможденным, у него начали выпадать волосы, указывает женский журнал "Клео.ру". Пока неизвестно, от какого вида онкологического заболевания он страдает.

Лисовец работал над образами Жанны Фриске, Валерия Леонтьева, группы "Блестящие" и многих других артистов. Он был экспертом на многих популярных передачах по преображению, а также вел собственные шоу. К примеру, "Мейкаперы" на телеканале "Пятница" и был членом жюри на проекте "Топ-модель по-русски". В последние годы ведущий проживает за границей.

Ранее сообщалось, что онкологию нашли у актера Олега Меньшикова, однако сам артист слухи о своем диагнозе отвергает.