Сбежавший из страны Феклистов признался в заработке в России

Звезде "Сватов" до сих пор поступают заказы на озвучку

Актер Александр Феклистов, который три года назад отказался поддерживать Россию в политическом плане и сбежал из страны, признался, что до сих пор имеет заработок на родине. Несмотря на эмиграцию, он продолжает принимать заявки на озвучку книг для российской публики, но делает это на анонимной основе.

Артист утверждает, что не воспринимает получение денег в России как какое-то предательство собственных принципов. Работать под псевдонимом он тоже согласен.

"Мы еще по юности с моим другом решили, что против программок, фамилий, титров. Мы как раз за то, чтобы просто произведение послушать или посмотреть. Как-то до сих пор это во мне существует. Правда неважно", – признался он.

Также Феклистов рассказал, что во время Евромайдана в 2014 году находился в Киеве и проживал в гостинице "Украина". Он был очевидцем всех народных восстаний и уверен, все заявления о том, что протесты были проплачены – вранье. Актер рассказал, что лично видел множество людей, которые выходили против власти, поскольку были недовольны текущим положением дел в стране.

Как известно, сейчас Феклистов проживает в Испании. Он утверждал, что продолжает работать за границей без какого-либо "политического давления", чего в России сделать не смог бы.