Евгений Миронов раскрыл действенный способ борьбы с телефонами у зрителей в театре

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Несколько лет назад во время спектакля "Горбачев" в Москве Евгений Миронов вышел из образа и сделал зрителям замечание за шум и звонки мобильных телефонов. Потом история повторилась в Сочи. Когда актер зачитывал со сцены письма Ван Гога в одноименном спектакле, зрительница начала громко разговаривать по телефону. "Уберите телефон!" – обратился Миронов к невоспитанной даме в партере.
"В Театре Наций (руководит им с 2006 года – Прим. ред.) мы решаем эту проблему хорошими спектаклями, которые отвлекают зрителей от гаджетов, – уверяет Евгений Миронов. – По крайней мере, я на это надеюсь, потому что в последнее время у нас практически нет таких проблем".
"Но есть и современные средства борьбы с теми зрителями, которые во время спектакля достают телефон и начинают светить экраном, – продолжает Миронов. – Администраторы в зале светят на этих зрителей лазерной указкой, и те все понимают – спокойно, тихо убирают свои телефоны".
Стоит заметить, что еще в октябре 2004 года правительство Франции утвердило решение Государственного управления связи об ограничении использования мобильной связи в театрах и кинотеатрах. А в 2012-м в Москве государственная комиссия по радиочастотам обсуждала возможность использования устройств, которые блокируют работу сотовой связи в храмах, школах, концертных и театральных залах. Но тогда для принятия решение о "глушилках" не было достаточной правовой базы.
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