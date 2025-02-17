Евгений Миронов раскрыл действенный способ борьбы с телефонами у зрителей в театре

Евгений Миронов раскрыл действенный способ борьбы с телефонами у зрителей в театре
Фото: Утро.ру
Несмотря на предупреждения перед спектаклями, зрители в театрах часто забывают выключить звук и яркость телефонов, мешая себе, окружающим и актерам. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов за кулисами XVIII Зимнего фестиваля искусств в Сочи рассказал, как бороться с этим злом.

Несколько лет назад во время спектакля "Горбачев" в Москве Евгений Миронов вышел из образа и сделал зрителям замечание за шум и звонки мобильных телефонов. Потом история повторилась в Сочи. Когда актер зачитывал со сцены письма Ван Гога в одноименном спектакле, зрительница начала громко разговаривать по телефону. "Уберите телефон!" – обратился Миронов к  невоспитанной даме в партере.

"В Театре Наций (руководит им с 2006 года – Прим. ред.) мы решаем эту проблему хорошими спектаклями, которые отвлекают зрителей от гаджетов, – уверяет Евгений Миронов. – По крайней мере, я на это надеюсь, потому что в последнее время у нас практически нет таких проблем".

"Но есть и современные средства борьбы с теми зрителями, которые во время спектакля достают телефон и начинают светить экраном, – продолжает Миронов. – Администраторы в зале светят на этих зрителей лазерной указкой, и те все понимают – спокойно, тихо убирают свои телефоны". 

Стоит заметить, что еще в октябре 2004 года правительство Франции утвердило решение Государственного управления связи об ограничении использования мобильной связи в театрах и кинотеатрах. А в 2012-м в Москве государственная комиссия по радиочастотам обсуждала возможность использования устройств, которые блокируют работу сотовой связи в храмах, школах, концертных и театральных залах. Но тогда для принятия решение о "глушилках" не было достаточной правовой базы.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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