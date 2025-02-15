"Лера решила сиськи делать": муж Кудрявцевой развел друга на деньги

Известный спортсмен неожиданно оказался спонсором операции телеведущей

Футбольный агент Роман Орущук рассказал, как однажды бывший муж Леры Кудрявцевой развел его на 30 тысяч долларов. Матвей Морозов просил у друга денег, чтобы сделать операцию супруге по увеличению груди.

Футболист вспомнил, что тогда Морозов и Кудрявцева приехали к нему в гости, чтобы обратиться со своей деликатной просьбой.

"Матвей говорит: "Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю". Протягиваю деньги. Еще сказал: "Расписка ни к чему". Он сам настоял, чтобы я взял!" – признался он.

Спортсмен указал, что через время телеведущей успешно провели операцию, она уже активно дефилировала с новой грудью по красным дорожкам, но денег никто возвращать ему не спешил. Орещук позвонил другу, чтобы выяснить, где его деньги, но его попросили немного подождать. Вскоре бывшего мужа Кудрявцевой посадили.

После этого к Роману пришла мать Морозова и в слезах попросила его отказаться от претензий, обещая погасить долг за сына, – мужчина так и сделал. Вскоре Матвея отпустили и он сбежал из страны, отказавшись выплачивать долг.

По словам футболиста, ему вернулось только шесть тысяч долларов. Когда он пытался получить оставшиеся средства от Кудрявцевой, она заявила, что даже не знала о займе бывшего супруга и ничего отдавать не будет.

"Это из серии "а можно хотя бы потрогать?". Кому ни расскажи – все смеются. Кинокомедия!" – говорит Орещук.

Впрочем, долго Кудрявцева с силиконовым бюстом не ходила – через время один из имплантов лопнул, и ей пришлось удалить все. Ставить новые она отказалась.

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