SHOT: актрису Поргину госпитализировали

У знаменитости появились проблемы с легкими

После возвращения Людмилы Поргиной в Россию ее состояние здоровья сильно ухудшилось. 76-летней актрисе пришлось вызывать скорую помощь, и медики настояли на необходимости госпитализации.

Сообщается, что у вдовы Караченцова были высокая температура, кашель, головокружение и общая слабость. Ее положили в пульмонологическое отделение, где она в течение недели проходила обследования и лечение. Сейчас ее отпустили домой на фоне улучшения состояния.

До этого знаменитость отдыхала в Дубае. Она рассказывала, что отправилась за границу всего на неделю, чтобы погреться на солнышке. Вероятно, там у Поргиной и начала прогрессировать болезнь.

Артистка признавалась, что роскошный отпуск смогла себе позволить благодаря оставшимся от мужа накоплениям и помощи детей. Во время ее отсутствия за ее домом и питомцами приглядывал садовник.