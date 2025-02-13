SHOT: актрису Поргину госпитализировали

Вернувшуюся в Россию Поргину экстренно доставили в больницу
Людмила Поргина. Фото: АГН "Москва"
У знаменитости появились проблемы с легкими

После возвращения Людмилы Поргиной в Россию ее состояние здоровья сильно ухудшилось. 76-летней актрисе пришлось вызывать скорую помощь, и медики настояли на необходимости госпитализации.

Сообщается, что у вдовы Караченцова были высокая температура, кашель, головокружение и общая слабость. Ее положили в пульмонологическое отделение, где она в течение недели проходила обследования и лечение. Сейчас ее отпустили домой на фоне улучшения состояния. 

До этого знаменитость отдыхала в Дубае. Она рассказывала, что отправилась за границу всего на неделю, чтобы погреться на солнышке. Вероятно, там у Поргиной и начала прогрессировать болезнь. 

Артистка признавалась, что роскошный отпуск смогла себе позволить благодаря оставшимся от мужа накоплениям и помощи детей. Во время ее отсутствия за ее домом и питомцами приглядывал садовник.

Источник: SHOT

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