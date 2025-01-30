Безработная Поргина объяснила, откуда у нее деньги на роскошный отдых в Дубае

Безработная Поргина объяснила, откуда у нее деньги на роскошный отдых в Дубае
Людмила Поргина. Фото: АГН "Москва"
Знаменитости помогли родственники и накопления покойного мужа

Заслуженная артистка России Людмила Поргина много раз признавалась – она жить не может без путешествий в теплые страны. Поэтому в этом году, несмотря на отсутствие работы, знаменитость тоже решила поехать к солнцу и теплу. Местом своего отдыха она выбрала Дубай.

Однако сразу же у публики возникли вопросы – на какие деньги известная пенсионерка смогла позволить себе такой роскошный отпуск. Как известно, в "Ленкоме" она больше не выступает, а из официальных заработков у нее осталась лишь пенсия с надбавкой от московской мэрии – всего выходит 56 тысяч рублей.

Ответить на вопросы публики решила сама Поргина. Артистка отметила, что у нее есть сын и невестка, которые могут помочь деньгами при необходимости. 

"И еще есть деньги, которые остались от Николая Петровича для меня. Чтоб я жила радостно, весело. Так что я путешествую по всему миру", – рассказала знаменитость.

По словам Людмилы Андреевны, она вернется в Россию уже 6 февраля. Дома у нее остались шесть кошек и несколько собак, по которым она сильно скучает. За питомцами приглядывает ее личный садовник.

Ранее Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии.

Источник: Страсти

"Войска США к границе России": вскрылись планы НАТО на "Северную войну 2.0"

Ситуация накаляется все сильнее

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей