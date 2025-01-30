Безработная Поргина объяснила, откуда у нее деньги на роскошный отдых в Дубае

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Заслуженная артистка России Людмила Поргина много раз признавалась – она жить не может без путешествий в теплые страны. Поэтому в этом году, несмотря на отсутствие работы, знаменитость тоже решила поехать к солнцу и теплу. Местом своего отдыха она выбрала Дубай.
Однако сразу же у публики возникли вопросы – на какие деньги известная пенсионерка смогла позволить себе такой роскошный отпуск. Как известно, в "Ленкоме" она больше не выступает, а из официальных заработков у нее осталась лишь пенсия с надбавкой от московской мэрии – всего выходит 56 тысяч рублей.
Ответить на вопросы публики решила сама Поргина. Артистка отметила, что у нее есть сын и невестка, которые могут помочь деньгами при необходимости.
"И еще есть деньги, которые остались от Николая Петровича для меня. Чтоб я жила радостно, весело. Так что я путешествую по всему миру", – рассказала знаменитость.
По словам Людмилы Андреевны, она вернется в Россию уже 6 февраля. Дома у нее остались шесть кошек и несколько собак, по которым она сильно скучает. За питомцами приглядывает ее личный садовник.
Ранее Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии.
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