Известный актер Матросов протаранил машину ДПС на своем "Порше"

Известный актер протаранил машину ДПС на своем "Порше"
Фото: соцсети
В аварии пострадали двое человек

Актер Денис Матросов попал в тяжелое ДТП в Москве. Во время поездки по Хотьковской улице в сторону МКАД он врезался в полицейский автомобиль с включенной мигалкой и звуковыми сигналами. Авария случилась в районе Лианозово.

По сообщениям СМИ, сотрудники ГАИ сильно пострадали – один находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борятся врачи. Автомобиль был зарегистрирован на супругу Матросова, однако в момент случившегося за рулем был сам артист. У него повреждена нога, от госпитализации мужчина отказался.

Звезда "Кармелиты" рассказал, что в момент случившегося возвращался из школы, куда отвозил ребенка. Вместе с ним была жена Оксана – она в аварии не пострадала. 

Известно, что за "Поршем" числится 1283 штрафа (1075 за превышение) с 2019 года – все оплачены. Пока ни Матросов, ни его супруга не комментировали инцидент.

Ранее стало известно, что после аварии в США скончалась известный блогер Елена Миро. Долго время она находилась в коме после столкновения с отбойником на перекрестке.

Источник: Mash

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