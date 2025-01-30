Два месяца в коме: появились подробности смерти Елены Миро

Два месяца в коме: появились подробности смерти Елены Миро
Лена Миро. Фото: соцсети
Журналистке было 43 года

Блогер Елена Мироненко, более известная под своим творческим псевдонимом Лена Миро, в прошлом году скончалась в США. Жизнь популярной особы была окутана тайной и теориями заговора, поэтому не все поверили в правдивость случившегося. 

Сперва в соцсетях начала расходиться версия, что Миро могла инсценировать собственную смерть. За годы блогерской деятельности, когда она жестко критиковала российских звезд шоу-бизнеса, у нее появилось много врагов, желающих отомстить. Поговаривали, что поэтому инфлюенсер захотела жить спокойно и наконец уйти в тень.

Однако эта теория не подтвердилась. Оказалось, что 22 февраля 2024 года Миро попала в ДТП на перекрестке в городе Боулдер, штат Колорадо. Блогер была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, в ее машине нашли кетамин. Происшествие случилось в 3 часа ночи, указано в открытых данных об автомобильных авариях в США.

"Авария с одним транспортным средством. Автомобиль, направлявшийся в западном направлении, двигался прямо по полосе для поворота направо и врезался в разделительную полосу и дорожный знак", – указано в справке.

Сообщается, что после этого она почти два месяца провела в состоянии комы, не приходя в сознание. В итоге 20 апреля Лена Миро официально скончалась. 

Ранее в смерти Миро нашли одну подозрительную деталь.

Источник: телеканал "360"

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