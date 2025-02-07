Артемий Лебедев назвал существенный недостаток России

Артемий Лебедев назвал существенный недостаток России
Артемий Лебедев. Кадр видео "ВКонтакте"
Знаменитость пожаловался на уровень просвещенности граждан в стране

Блогер Артемий Лебедев крайне негативно относится к тому, в России растет спрос на магические услуги и подобную атрибутику – осиновые колья и кукол вуду. По его словам, в стране совершенно не занимаются психологическим воспитанием граждан, что является ее существенным недостатком.

Лебедев заявил, никто не уделяет особого вниманию поддержанию в людям материалистического духа. Дополнительно по телевидению больше не показывают никаких просветительских передач, которые помогли бы населению образовываться.

"Показывают лютое говно на лопате, кормят этим людей, и поэтому неудивительно, что у нас страна настолько языческая и люди верят вообще в любую *** [ерунду], какая только бывает", – заявил дизайнер.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что людям в России нужно работать хотя бы 15 часов в день. Он не видит необходимости в отпусках, выходных, а также не понимает, почему некоторые люди не отвечают на рабочие сообщения в субботу или воскресенье.

Источник: ВКонтакте

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