Лебедев заявил о необходимости для россиян работать 15 часов в день

Лебедев заявил о необходимости для россиян работать 15 часов в день
Артемий Лебедев. Кадр: YouTube.com
Знаменитость уверяет, что не испытывает усталости

Известный блогер Артемий Лебедев заявил, что не понимает россиян, которые жалуются на отсутствие отдыха. По его словам, он работает без выходных и отпусков в течение 30 лет – и это его нисколько не смущает.

Знаменитость, посетивший все страны мира, уверяет, что не испытывает усталости от работы. Также он не понимает, как можно отказываться выполнять свои трудовые обязанности в выходной день. Выгорание для него также не является существеной проблемой.

"Идите работайте! Вы будете отдыхать, пока вы работаете. Это самый лучший вид отдыха. К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно", – уверен он.

Лебедев указал, что люди в России более ленивые, чем в Америке. Более того, им приходится сталкиваться с большой конкуренцией на рынке труда, а не перебирать предложениями от работодателей.

Источник: ВКонтакте

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