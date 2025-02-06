Ариана Гранде рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Знаменитость справилась со всем благодаря терапии и музыке

Певица Ариана Гранде призналась, что в период работы над двумя альбомами "Sweetener" и "Thank U, Next" столкнулась с психологическими сложностями. Артистка рассказала, что пережила посттравматическое стрессовое расстройстве, горе, депрессию и тревогу.

Обе работы пришлись на тяжелый период в жизни Гранде. Первый альбом был сделан в период, когда на ее концерте погибло 22 человека. Буквально через месяц скончался ее возлюбленный от случайной передозировки наркотиков.

"Я проходила много терапии, и я боролась с посттравматическим стрессовым расстройством и всеми видами горя, депрессии и тревоги. И я, конечно, относилась к этому очень серьезно, но то, что музыка стала частью этого лечения, безусловно, помогло мне спасти жизнь", – призналась артистка.

Сейчас, по словам источников, Гранде тоже переживает непростой период, чем объясняется ее нездоровая худоба. Знаменитость буквально одержима идеей воплотить на экране Одри Хепберн, поэтому они отказывается от еды и очень серьезно следит за своим рационом, чтобы поддерживать стандарты фигуры голливудской звезды. Однако ее близкие переживают, что так певица лишь угробит свое здоровье.